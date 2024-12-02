На видео попало, как эвакуаторщик зачистил для себя парковку от чужих машин

30 ноября в Краснодаре водитель эвакуатора освободил себе место на парковке, переставив чужие автомобили при помощи манипулятора своего рабочего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Сообщается, что эвакуаторщик приехал на парковку и не обнаружил свободного места, тогда он решил переставить машины. На кадрах видно, как сначала мужчина переставляет белый легковой автомобиль на тротуар, а позже переставляет другие машины, чтобы освободить больше места для эвакуатора.

До этого сообщалось о таксистах, спаивающих россиян для грабежа в Дзержинске. Известно, что двое водителей такси предлагали своим жертвам, которые находились в состоянии опьянения, посетить кафе на улице Красноармейская. Прибывшим в заведение гражданам без их ведома добавляли в заказ дополнительную алкогольную продукцию. Оплату за заказ производили с банковских карт пассажиров. Впоследствии таксисты предлагали подвезти дзержинцев до дома и воровали их мобильные телефоны.

Ранее на видео попала драка кондуктора с мигрантом, не заплатившим за проезд.