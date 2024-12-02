Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как эвакуаторщик зачистил для себя парковку от чужих машин

В Краснодаре сняли на видео, как эвакуаторщик зачистил для себя парковку

30 ноября в Краснодаре водитель эвакуатора освободил себе место на парковке, переставив чужие автомобили при помощи манипулятора своего рабочего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Сообщается, что эвакуаторщик приехал на парковку и не обнаружил свободного места, тогда он решил переставить машины. На кадрах видно, как сначала мужчина переставляет белый легковой автомобиль на тротуар, а позже переставляет другие машины, чтобы освободить больше места для эвакуатора.

До этого сообщалось о таксистах, спаивающих россиян для грабежа в Дзержинске. Известно, что двое водителей такси предлагали своим жертвам, которые находились в состоянии опьянения, посетить кафе на улице Красноармейская. Прибывшим в заведение гражданам без их ведома добавляли в заказ дополнительную алкогольную продукцию. Оплату за заказ производили с банковских карт пассажиров. Впоследствии таксисты предлагали подвезти дзержинцев до дома и воровали их мобильные телефоны.

Ранее на видео попала драка кондуктора с мигрантом, не заплатившим за проезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами