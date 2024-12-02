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На видео попала драка кондуктора с мигрантом, не заплатившим за проезд

В Екатеринбурге на видео попала драка кондуктора с мигрантом

30 ноября в Екатеринбурге иностранный специалист отказался платить за проезд и обругал женщину-кондуктора, за которую заступился пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«За девушку заступился пассажир. Остальные сидевшие в автобусе лишь безучастно взирали на происходящее, даже не пытаясь помочь неравнодушному мужчине», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что женщина сначала пытается разнять конфликтующих. Также слышно, как люди кричат, что вызовут полицию, но мужчины не реагируют на это.

До этого сообщалось, что в Ярославской области водитель заметил мужчину-мигранта, который избивал женщину прямо во время поездки. Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина за рулем авто вилял по дороге, а также бил женщину на пассажирском сиденье и нарушал ПДД. Другой водитель вызвал полицию и стал преследовать нарушителя. В результате второй остановился и вышел из машины, но, увидев у оппонента оружие, позволил себя скрутить.

Ранее на видео попала перепалка водителя и кондуктора из-за пассажиров в Краснодаре.

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