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Более 50 киргизских водителей такси вышли на акцию протеста

В Бишкеке 50 таксистов вышли на протест против высокой комиссии

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Shutterstock

В Бишкеке 50 водителей такси вышли на протест у офиса »Яндекс такси». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Участники акции пришли к центральному офису «Яндекс такси» в центре Бишкека, они требуют снизить комиссию агрегатора, которая сейчас составляет 21%», — указывает издание.

Водители, занимающиеся частным извозом, считают, что компания необоснованно завышает им процентные ставки.

До этого сервис «Яндекс такси» не согласился с претензиями со стороны Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по делу о неуплате налогов в стране.

Там отметили, что компания работает в полном соответствии с законодательством Киргизии и платит налоги в казну.

ГКНБ Киргизии сообщал, что правоохранительные органы страны провели обыски в офисах ОсОО «Яндекс.Такси.Корп» и его партнеров в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее стало известно о таксистах, спаивающих россиян для грабежа.

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