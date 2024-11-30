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В «Яндекс такси» не согласились с претензиями Киргизии по налогам

В «Яндекс такси» не согласились с претензиями Киргизии по делу о неуплате налогов

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Максим Блинов/РИА Новости

Сервис »Яндекс такси» не согласился с претензиями со стороны Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по делу о неуплате налогов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы не согласны с предъявляемыми претензиями и будем отстаивать интересы компании», — говорится в сообщении.

Там отметили, что компания работает в полном соответствии с законодательством Киргизии и платит налоги в казну.

Также в пресс-службе добавили, что в 2023 году «Яндекс такси» была признана лучшим налогоплательщиком страны.

ГКНБ Киргизии ранее сообщил, что правоохранительные органы страны провели обыски в офисах ОсОО «Яндекс.Такси.Корп» и его партнеров в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в РФ депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект об обязательстве перевозчиков оборудовать свои автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салон.

Ранее «Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита водителей.

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