Водитель-мигрант жестко избил женщину в авто и попал на видео

В Ярославской области водитель заметил мужчину-мигранта, который избивал женщину прямо во время поездки. Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина за рулем авто «вилял» по дороге, бил женщину на пассажирском сиденье и всячески нарушал ПДД. Другой водитель вызвал полицию и стал преследовать нарушителя. В результате второй остановился и вышел из машины. Однако он увидел у оппонента пистолет и позволил себя скрутить.

По данным Telegram-канала «Плохие новости», нарушителем оказался мигрант.

До этого мигрант, который в 2023 году сбил на своем автомобиле силовика в Хабаровске, осужден на 15 лет колонии.

В августе 2023 года сотрудники Росгвардии применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, который пытался на автомобиле задавить силовика. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Мигрант был ранен в спину.

Ранее мигрант устроил драку с сотрудницей полиции в Хабаровске.