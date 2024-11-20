Мигранта, сбившего силовика в центре Хабаровска, отправили за решетку на 15 лет

Мигрант, который в 2023 году сбил на своем автомобиле силовика в Хабаровске, осужден на 15 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

«Доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении жителя Кыргызской Республики 2003 года рождения. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает СУСК региона.

В августе 2023 года сотрудники Росгвардии применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, который пытался на автомобиле задавить силовика. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Мигрант был ранен в спину.

До этого стало известно, что суд приговорил к семи годам колонии мужчину, который выстрелил из сигнального пистолета в водителя скорой помощи в ходе ссоры в Домодедове.

В ходе следствия выяснилось, что между мужчиной, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего.

Водитель скорой получил травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии выяснилось, что стрелок также незаконно хранил у себя дома ручную осколочную гранату «Ф-1».

Ранее сообщалось, что в России обстреляли автобус с несовершеннолетними.