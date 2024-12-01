Мигрант устроил драку с сотрудницей полиции в Хабаровске

В Хабаровске задержан иностранец по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, он ударил женщину и пытался скрыться. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, в правоохранительные органы обратилась жительница Хабаровска. Она сообщила, что ее избивает сожитель. Для проверки на место прибыла сотрудница полиции.

В подъезде жилого дома она обнаружила пьяного дебошира, иностранец законным требованиям сотрудника полиции не подчинился, ударил женщину кулаком в лицо и сбежал. Нападавшего удалось задержать, в отношении мигранта возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, известно, что задержанный — гражданин Узбекистана. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Надеждинском районе Приморского края нетрезвый мужчина набросился с ножом на двух сотрудников полиции. Одному из полицейских 30-летний мужчина нанес два ножевых ранения, второго представителя власти он ударил рукой по голове, отметили в ведомстве. Сотрудники полиции приехали на адрес по сообщению о дебоше.

Ранее россиянин напал на полицейского и распылил ему в лицо перцовый баллончик.