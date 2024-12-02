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Chery начала выпуск новых внедорожников в ретро-стиле

Chery начала производство недорогого внедорожника в ретро-стиле iCAR V23

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Chery

Китайская компания Chery начала выпуск электрических внедорожников в ретро-стиле iCAR V23. Об этом сообщает ithome.com.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель доступна для заказа в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. У заднеприводной модификации мощность электромотора составляет 136 л.с. Суммарная мощность двухмоторной модификации — 203 л.с.

В Китае автомобиль продают за 110 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в России стартовал прием заказов на кроссовер MG RX5. Об этом сообщила компания «Мир-Дистрибьютор», представляющая MG в России.

Автомобиль с передним приводом оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. при 5600 об/мин, а также 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Длина кроссовера — 4571 мм, колесная база — 2708 мм. До 100 км/ч автомобиль способен ускориться за 9,4 с. В наличии люк в крыше и 19-дюймовые колесные диски, 14-дюймовый дисплей медиасистемы, электрорегулировка водительского кресла в шести направлениях.

По информации с официального сайта MG в России, новый кроссовер можно заказать по цене от 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автокомпания Exeed выведет новую модель на рынок России.

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