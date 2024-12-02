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Автокомпания Exeed выведет новую модель на рынок России

Exeed начнет продажи в России гибридного RX в первой половине 2025 года

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Exeed

Гибридный кроссовер Exeed RX выйдет на российский рынок в первой половине 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

В системе используется 1,5-литровый турбомотор, мощность которого составляет 143 л.с., а крутящий момент 220 Нм. Двигатель оснащен самыми современными системами контроля тепловой эффективности и сгорания топлива.

Вместе с ДВС работают два электромотора на передней оси, еще один приводит заднюю ось. Гибридный привод является собственной разработкой китайского автопроизводителя. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,9 с.

Кроссовер снабжен бензобаком на 70 л и тяговой батареей под полом. Ее емкость — 35,4 кВт·ч.

До этого стало известно, что компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Ранее сообщалось, что Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing.

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