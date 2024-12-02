На продажу выставили самый дорогой BMW в России

В Москве продают автомобиль седан BMW 760i 2024 года выпуска за 99 млн рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте классифайда «Авто.ру».

Сообщается, что пробег черного седана составляет 100 километров. Автомобиль представлен в полной комплектации и бронированной модификации. Полноприводная BMW 760Li с автоматической коробкой передач оснащена мотором мощностью 544 л.с.

Уточняется, что машина разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды, при этом ее максимальная скорость — 210 км/ч. В объявлении также сказано, что аналогичный новый бронированный автомобиль доставят из Европы под конкретный заказ.

До этого сообщалось, что в Пензе выставили на продажу редчайший «ЗАЗ-965» с силовой установкой от «ВАЗ-2108» за 5 млн рублей. Автомобиль оснащен кастомной выхлопной системой, приборная панель имеет множество циферблатов в хромированных ободках. Бензобак на 30 л. и глушитель ручной работы изготовлены из нержавеющей стали. Сиденья и другие элементы салона отделаны синей и светло-бежевой кожей.

Ранее плавающий вездеход «Макс» представили в Москве.