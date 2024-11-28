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Плавающий вездеход «Макс» представят в Москве

В Москве представят российский вездеход «Макс»

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Billy`s Garage

Транспорт повышенной проходимости «Макс» представят на выставке «Вездеходер», которая пройдет в Москве с 2 по 4 декабря. Об этом сообщает в Telegram-канале представитель компании BillysGarage (выпускает вездеход «Макс»).

Сообщается, что автомобиль разработан и собирается на заводе в Калужской области. «Макс» может преодолевать склоны и обрывы с уклоном 35 градусов, траншеи и ямы глубиной и шириной до полуметра, а также водные преграды длиной до 100 м со стандартной высотой волны до 40 см.

До этого в Москве появился первый экземпляр BMW M5 2024 года выпуска VII поколения. Сообщается, что полноприводный седан VII поколения оснащен двигателем мощностью 727 л.с. и объемом 4,4 л в паре с автоматической коробкой передач.

Также на баварском спорткаре установлен датчик света, который реагирует на освещение и включает фары, а также датчик дождя, улавливающий осадки и запускающий работу стеклоочистителей. Брелок автосигнализации позволяет управлять автомобилем дистанционно, а защита от угона осуществляет блокировку во время движения.

Ранее россиянам рассказали о внутренней конкуренции Lada Iskra и Vesta.

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