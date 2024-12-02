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Российский коммунальщик сыграл в хоккей с крысами и попал на видео

На видео попало, как в Омске коммунальщик сыграл в хоккей с крысами у мусоровоза

В Омске коммунальщик сыграл в хоккей с крысами, чтобы загрузить мусор в машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Не самое приятное спортивное видео из Омска — коммунальщик Алексей забивает голы шайбами крысами, пока убирает переполненные баки мусора», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что мужчина с клюшкой в руках бьет по крысам, которые бегают вокруг контейнера с мусором. Видео снял его коллега.

До этого сотрудники ГИБДД на трассе Шербакуль-Азово остановили автомобиль Nissan, в котором находились три человека и восемь баранов.

Уточняется, что в ходе дальнейшей работы выяснилось, что омичи 1997 и 1999 года рождения украли скот из загонов в селе Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они же похитили 42 барана, общий ущерб составил 593 тыс. рублей.

Ранее на видео попало спасение котенка из-под капота автомобиля в Москве.

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