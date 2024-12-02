Украинский дрон ударил по автобусу в Шебекино

В Шебекино дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Шебекино».

«По данным местных жителей, в Шебекино в результате атаки дрона поврежден автобус. По словам очевидцев, никто не пострадал», — говорится в публикации.

Официальных комментариев о произошедшем пока не было.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреливают из артиллерии крупного калибра окраины населенного пункта Шебекино в Белгородской области.

По словам бойцов, украинские артиллеристы ведут обстрел Шебекино с двух направлений. Для защиты мирного населения российские военные ведут контрбатарейную борьбу.

29 ноября глава Шебекино Владимир Жданов заявил, что в городе не будут устанавливать новогодние елки из-за угрозы обстрелов.

Ранее Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки.