Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области 56 боеприпасов и 14 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в Борисовском районе два дрона атаковали село Березовка. В итоге один дрон попал в автомобиль, из-за чего пострадали два человека. После обследования у них исключили баротравму и отпустили домой.

Шебекинский округ атаковали 11 боеприпасами и один БПЛА, в результате обстрела города Шебекино травмы получил один житель. На территории производственного предприятия нашли повреждения на складском строении и автомобиле.

По территории Белгородской района ВСУ выпустили 40 боеприпасов и четыре беспилотника. В результате оказались повреждены два дома, надворная постройка и автомобиль. Валуйский округ атаковали двумя беспилотниками — пострадали два частных дома и два автомобиля.

Глава региона добавил, что также ВСУ атаковали Грайворонский и Краснояружский районы с помощью пяти беспилотников и пяти боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударах по складам и аэродромам ВСУ.