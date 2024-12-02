Россиянам рассказали, как водить автомобиль зимой

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» дал семь простых советов по вождению в морозы, снег и гололед.

«Кругом сугробы. Вы приехали к месту парковки и собираетесь оставить машину на некоторое время. Для этого покатайтесь взад-вперед на полметра-метр. Тем самым вы утрамбуете колесами снег, и затем вам будет проще выехать с парковочного места», — сказал автоэксперт.

Если автомобиль начинает выносить на встречную полосу, поворачивайте руль в сторону нужного вам направления движения. При этом привод не имеет значения.

Зимой следует снизить скорость движения на 10 км/ч по сравнению с летней. А также увеличить дистанцию до других участников дорожного движения.

Давить педаль в пол зимой можно в одном случае — когда современный впрысковой двигатель вашего автомобиля не захотел запускаться.

Если днем или вечером была слякоть с дождем, а ночью ударил мороз, то утром следующего дня двери машины могут и не открыться – уплотнители примерзли к металлу. Этого можно избежать, если перед наступлением холодов смазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Если примерзли щетки стеклоочистителя, освободить их можно при помощи скребка или специальной автохимии. Также они могут оттаять после того, как прогреемся салон.

Чтобы уберечь лобовое стекло от растрескивания, не направляйте на него сразу поток горячего воздуха. Лучше всего развернуть дефлекторы на салон или включить печку на малых оборотах сразу после пуска мотора.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что перед началом зимы в автомобиле следует проверить состояние аккумуляторной батареи (АКБ), а также корректность работы термостата и отопителя.

Напряжение в АКБ на заглушенной машине должно составлять не менее 12,6 В, уточнил он. В случае, если в двигатель залито «летнее» масло с индексом 10W-40, его нужно заменить на менее вязкое с первой цифрой в индексе 5 или 0.

Также нужно обратить внимание на то, насколько быстро прогревается двигатель. Может оказаться, что термостат завис в промежуточном положении, и охлаждающая жидкость все время проходит через радиатор. В таком случае зимой двигатель вообще не прогреется до рабочей температуры.

Ранее стало известно, с какими неисправностями не связываются в автосервисах.