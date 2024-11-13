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Стало известно, с какими неисправностями не связываются в автосервисах

Автоэксперт Колодочкин назвал пять неисправностей авто, с которыми не связываются в автосервисах

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, с какими неисправностями автомобиля не любят связываться автосервисы.

По его словам, первое, это ремонт светодиодных фар. В автосервисах часто говорят, что фара неразборная и ее ремонт никакими нормативами не предусмотрен.

Кроме того, в автосервисах с неохотой берутся за ремонт стартеров и генераторов. Любому относительно солидному автосервису гораздо удобнее установить клиенту новую деталь, а не приводить в порядок старую.

Еще одна неисправность — «плавающий» дефект, когда, например, неожиданно загораются и гаснут контрольные лампы на приборной панели. Скорее всего, виноваты какие-то плохие контакты, поэтому клиенту советуют спокойно ездить, пока ситуация не усугубится.

Операция по шприцеванию относится к старым автомобилям «Волга». Сегодня такая услуга считается экономически невыгодной.

Если приехать на редком автомобиле в сервис, то почти наверняка для него не будет ни на складе, ни в наличии запчастей и расходников.

Ранее автоэксперт Родионов назвал пять ошибок при проверке уровня масла в моторе.

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