Россиянам рассказали, какие системы автомобиля нужно проверить перед морозами

Перед началом зимы в автомобиле следует проверить состояние аккумуляторной батареи (АКБ), а также корректность работы термостата и отопителя. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«При каждом пуске прислушивайтесь, насколько легко стартер вращает коленвал двигателя. Если есть протяжный звук и пригасают лампы в салоне – батарея нуждается в зарядке или замене», — рассказал Колодочкин.

Напряжение в АКБ на заглушенной машине должно составлять не менее 12,6 В, уточнил он. В случае, если в двигатель залито «летнее» масло с индексом 10W-40, его нужно заменить на менее вязкое с первой цифрой в индексе 5 или 0. Также нужно обратить внимание на то, насколько быстро прогревается двигатель и на всех ли режимах работает вентилятор отопителя, указал эксперт.

«Может оказаться, что термостат завис в промежуточном положении, и охлаждающая жидкость все время проходит через радиатор. В таком случае зимой двигатель вообще не прогреется до рабочей температуры», — предупредил Колодочкин.

Ранее были перечислены четыре причины для немедленной замены зимних шин.