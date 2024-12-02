Россиянам рассказали, какое масло заливать в старый двигатель

Современные моторные масла можно гарантированно использовать в старых двигателях. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя центра технической экспертизы Sintec Lubricants Романа Сокуева.

«Каждая последующая эксплуатационная категория моторного масла может применяться в двигателях предыдущих поколений. То есть при добавлении новых свойств все предыдущие характеристики сохраняются. Поэтому современные моторные масла можно использовать в старых двигателях», — сказал эксперт.

По его словам, единственная проблема, которая может возникнуть при некорректном обслуживании автомобиля — накопление отложений в силовом агрегате. Современное масло, имеющее в своем составе более эффективные моюще-диспергирующие присадки, значительную их часть растворит, но фильтры впоследствии все равно забьются.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что перед началом зимы в автомобиле следует проверить состояние аккумуляторной батареи (АКБ), а также корректность работы термостата и отопителя.

Напряжение в АКБ на заглушенной машине должно составлять не менее 12,6 В, уточнил он. В случае, если в двигатель залито «летнее» масло с индексом 10W-40, его нужно заменить на менее вязкое с первой цифрой в индексе 5 или 0.

Также нужно обратить внимание на то, насколько быстро прогревается двигатель. Может оказаться, что термостат завис в промежуточном положении, и охлаждающая жидкость все время проходит через радиатор. В таком случае зимой двигатель вообще не прогреется до рабочей температуры.

Ранее стало известно, с какими неисправностями не связываются в автосервисах.