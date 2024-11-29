Россиянам рассказали, когда не стоит тормозить на автомобиле

Участок с гололедицей важно проехать не тормозя, чтобы на потерять управление. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на автоэксперта Руслана Кирьянова.

По словам специалиста, при попадании на лед важно сохранять спокойствие, делать как можно меньше движений рулём и позволить машине самой преодолеть опасное место. Если по ощущениям зад машины стало заносить, то стоит попробовать повернуть руль в сторону заноса, потому что, если сделать это в противоположную сторону, автомобиль может развернуть. Необходимо знать, какие участки автодороги обледенели, обычно эти места почти не освещены солнцем.

Также может помочь наблюдение за другими машинами. Если ход автомобиля кажется вам странным, вероятнее всего, он едет по обледенелому участку.

Сообщается, что, проезжая сколькое место, не стоит нажимать на тормоз, участок с гололедицей, который обычно занимает не более шести метров, важно проехать не теряя управления. Если у вас механическая коробка передач, можно переключиться на низкую скорость, тогда будет удобнее контролировать машину. Также в такую погоду необходимо соблюдать дистанцию, быть особенно внимательным за рулем и не разгоняться.

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