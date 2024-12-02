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Минтранс предложил дать каждой автотрассе собственное имя

«Ъ»: у всех российских дорог появятся собственные имена

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nmnonamers/Яндекс.Карты

Минтранс России предложил дать названия всем российским автомобильным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«У всех российских дорог появятся собственные наименования — такую инициативу подготовил Минтранс РФ. Сейчас уникальные названия есть только у федеральных трасс, но ведомство предлагает обязать региональные и местные власти присваивать их всем своим дорогам», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что для наименований можно будет использовать названия географических объектов, учитывая при этом «национальные традиции и особенности местности».

До этого глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что число трасс с музыкальной разметкой, реагирующих на скорость автомобиля, возрастет в России в 2025 году.

«Автодор» положительно оценивает итоги работы первого музыкального участка, который появился осенью этого года на федеральной трассе М-11 «Нева». Если проехать по разметке с разрешенной скоростью, то можно услышать мелодию русской-народной песни «Калинка-малинка». Музыкальная разметка не дает водителям уснуть при приближении к аварийно-опасному участку автодороги, что помогает предотвратить ДТП.

Ранее сообщалось, что в России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки.

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