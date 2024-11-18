Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки

Впервые на дорогах России установили вращающиеся барьеры

close
Минтранс России

В России на дорогах «Автодора» впервые установили вращающиеся барьеры для защиты водителей и авто, попавших в ДТП. Об этом сообщает Минтранс в своем Telegram-канале.

«В России в тестовом режиме на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь» на съездах и виражах смонтировали инновационное роликовое ограждение», — говорится в публикации.

Отмечается, что барьер, состоящий из бочонков, рассчитан на ущерб, эквивалентный удару автобуса. При столкновении бочонки начинают вращаться, таким образом рассеивая энергию столкновения. Ожидается, что это позволит снизить число серьезных ДТП.

В России продолжается масштабное обновление дорожной сети. С помощью национального проекта «Безопасные качественные дороги» как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах не только меняют асфальт, но и обновляют сопутствующую инфраструктуру: освещение, барьерное ограждение, дорожные знаки, разметку и многое другое. Ремонт и строительство дорог придает ускорение экономике регионов, улучшает связность городов-соседей, делает жизнь миллионов людей комфортнее, а достопримечательности, удаленные от крупных магистралей мегаполисов, доступнее для посещения. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичи выступили против постройки новых «платников» в столице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами