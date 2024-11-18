В России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки

В России на дорогах «Автодора» впервые установили вращающиеся барьеры для защиты водителей и авто, попавших в ДТП. Об этом сообщает Минтранс в своем Telegram-канале.

«В России в тестовом режиме на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь» на съездах и виражах смонтировали инновационное роликовое ограждение», — говорится в публикации.

Отмечается, что барьер, состоящий из бочонков, рассчитан на ущерб, эквивалентный удару автобуса. При столкновении бочонки начинают вращаться, таким образом рассеивая энергию столкновения. Ожидается, что это позволит снизить число серьезных ДТП.

В России продолжается масштабное обновление дорожной сети. С помощью национального проекта «Безопасные качественные дороги» как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах не только меняют асфальт, но и обновляют сопутствующую инфраструктуру: освещение, барьерное ограждение, дорожные знаки, разметку и многое другое. Ремонт и строительство дорог придает ускорение экономике регионов, улучшает связность городов-соседей, делает жизнь миллионов людей комфортнее, а достопримечательности, удаленные от крупных магистралей мегаполисов, доступнее для посещения. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичи выступили против постройки новых «платников» в столице.