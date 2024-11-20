В России увеличится число дорог с музыкальной разметкой

Число трасс с музыкальной разметкой, реагирующих на скорость автомобиля, возрастет в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

«Главное, чтобы положительно оценивали пользователи», — подчеркнул Петушенко.

По словам Вячеслава Петушенко, музыкальные разметки начнут наносить уже весной 2025 года, сейчас это сделать не получается из-за погодных условий.

«Автодор» положительно оценивает итоги работы первого музыкального участка, который появился осенью этого года на федеральной трассе М-11 «Нева». Сообщается, что если проехать по разметке с разрешенной скоростью, то можно услышать мелодию русской-народной песни «Калинка-малинка». Музыкальная разметка не дает водителям уснуть при приближении к аварийно-опасному участку автодороги, что помогает предотвратить ДТП.

Также уточняется, что это нововведение способствует соблюдению автомобилистами правил ПДД, а именно скоростного режима, поскольку услышать мелодию смогут только в тех машинах, которые едут с разрешенной скоростью.

Ранее сообщалось, что прокуратура поручила проверить содержание дорог во Владивостоке.