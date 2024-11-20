Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России увеличится число дорог с музыкальной разметкой

Автодор увеличит число дорог с музыкальной разметкой

close
Телеграм-канал «Автодор»

Число трасс с музыкальной разметкой, реагирующих на скорость автомобиля, возрастет в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

«Главное, чтобы положительно оценивали пользователи», — подчеркнул Петушенко.

По словам Вячеслава Петушенко, музыкальные разметки начнут наносить уже весной 2025 года, сейчас это сделать не получается из-за погодных условий.

«Автодор» положительно оценивает итоги работы первого музыкального участка, который появился осенью этого года на федеральной трассе М-11 «Нева». Сообщается, что если проехать по разметке с разрешенной скоростью, то можно услышать мелодию русской-народной песни «Калинка-малинка». Музыкальная разметка не дает водителям уснуть при приближении к аварийно-опасному участку автодороги, что помогает предотвратить ДТП.

Также уточняется, что это нововведение способствует соблюдению автомобилистами правил ПДД, а именно скоростного режима, поскольку услышать мелодию смогут только в тех машинах, которые едут с разрешенной скоростью.

Ранее сообщалось, что прокуратура поручила проверить содержание дорог во Владивостоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами