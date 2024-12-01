В Турции подросток с пистолетом напал на стоянку такси, когда за ним не приехала машина

В турецкой Анкаре подросток с пистолетом напал на стоянку такси. Об этом сообщает Habertürk.

По данным телеканала, инцидент произошел рано утром 1 декабря в районе Кечиорен в квартале Атапарк, после того как за 16-летним юношей не приехала вызванная машина. Во время нападения на стоянку такси пистолет подростка заклинило, тогда он начал бить стекла на остановке, а потом скрылся с места происшествия. Его удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.

27 октября в Омской области 15-летний подросток для поездки в соседний район вызвал такси. Когда автомобиль приехал, у него с водителем (38-летней местной жительницей) возник конфликт из-за канистры с бензином, которую он хотел взять с собой. В результате подросток нанес женщине пять ножевых ранений. Пострадавшая смогла выбраться из машины и обратиться в полицию. Подросток же угнал автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Ранее в Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет.