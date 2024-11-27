Гаишники поймали Nissan с восемью баранами в салоне

Сотрудники ГИБДД на трассе Шербакуль-Азово остановили автомобиль Nissan, в котором находились три человека и восемь баранов. Об этом сообщает Telegram-канал «Омская Полиция».

«Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе дальнейшей работы выяснилось, что омичи 1997 и 1999 года рождения украли скот из загонов в селе Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они же похитили 42 барана, общий ущерб составил 593 тыс. рублей.

Сообщается, что мужчины специально ездили по населенным пунктам Омской области и искали неохраняемые загоны со скотом, после этого – возвращались уже ночью и воровали животных, которых отправляли заготовителю в Ленинском округе. На злоумышленников возбудили уголовное дело по факту хищения чужого имущества.

Ранее на видео попало спасение котенка из-под капота автомобиля в Москве.