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На видео попало спасение котенка из-под капота автомобиля в Москве

В Москве на видео попало спасение котенка из-под капота

24 ноября в московском районе Марьино сотрудники общественно-поискового спасательного отряда достали из-под капота автомобиля котенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».

«За домом на проезжей части находится автомобиль, под капотом которого сидит котенок. Хозяйка авто просит помощи у спасателей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что животное дважды залезло в автомобиль Peugeot: после первого освобождения испуганный котенок перебегал от машины к машине и забрался под капот автомобиля, из которого его ранее спасли. Специалисты определили, что животное спряталось под площадкой аккумулятора, и, поскольку компоновка моторного отсека данного автомобиля очень плотная, командиру экипажа пришлось сильно изгибать руку, чтобы освободить котенка.

На кадрах видно, как животное кричит и сопротивляется, но сотрудник спасательной службы аккуратно достает котенка.

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