Названы частые неисправности китайских кроссоверов Haval F7

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о неисправностях китайских кроссоверов Haval F7 и F7x.

«Завод провел несколько отзывных кампаний. В морозы на отдельных машинах нарушалась герметичность системы, что в нескольких случаях привело к самовозгоранию автомобиля. При устранении проблемы заменяли топливные трубки», — отметил специалист.

Еще одна проблема – на машинах, изготовленных с декабря 2022 года по декабрь 2023-го, существовала «вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем с последующим коротким замыканием, которое может повлечь за собой оплавление разъема.

Также на 5–15 тыс. километров случается биение тормозных дисков. Еще частая неисправность – отказ датчиков давления в шинах.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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