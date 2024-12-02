Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы частые неисправности китайских кроссоверов Haval F7

Автоэксперт Зиновьев перечислил четыре частые неисправности кроссоверов Haval F7

close
Haval

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о неисправностях китайских кроссоверов Haval F7 и F7x.

«Завод провел несколько отзывных кампаний. В морозы на отдельных машинах нарушалась герметичность системы, что в нескольких случаях привело к самовозгоранию автомобиля. При устранении проблемы заменяли топливные трубки», — отметил специалист.

Еще одна проблема – на машинах, изготовленных с декабря 2022 года по декабрь 2023-го, существовала «вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем с последующим коротким замыканием, которое может повлечь за собой оплавление разъема.

Также на 5–15 тыс. километров случается биение тормозных дисков. Еще частая неисправность – отказ датчиков давления в шинах.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» снизит выпуск автомобилей Lada Vesta.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами