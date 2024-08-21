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Культовый Fiat 500 снят с производства

Fiat снял с выпуска модель 500 после 17 лет производства

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Fiat

Автопроизводитель Fiat прекратил прием заказов на Fiat 500 Hybrid с бензиновым мотором в связи со снятием модели с производства, сообщает Autocar.

Представитель Fiat в Великобритании подтвердил изданию, что прием заказов на Fiat 500 Hybrid прекращен, но у дилеров достаточно запасов, чтобы распродавать машины до Нового года. Аналогичная ситуация наблюдается с его спортивными версиями Abarth 595 и 695. Автомобиль выпускался в течение 17 лет, он был представлен в 2007 году.

При этом представленный в 2020 году электрический Fiat 500e остается в продаже.

На смену культовому Fiat 500 придет новая модель Fiat 500 Ibrida, аналогичная электрическому автомобилю, но снабженная бензиновым мотором. Начало ее выпуска запланировано на 2025 год. Производить новый автомобиль будут в Италии, уходящий с рынка Fiat 500 собирали в Польше.

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