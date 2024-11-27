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Stellantis закроет старейший британский завод Vauxhall

Концерн Stellantis закроет 120-летний завод Vauxhall в Англии

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Stellantis

Концерн Stellantis закроет 120-летний завод в британском город Лутон для оптимизации производства на фоне кризиса автопрома. Об этом сообщили в пресс-службе Stellantis.

Уточняется, что Завод Vauxhall выпускал автомобили в Лутоне с 1905 года, сейчас руководство планирует перенести производство в Элсмир-Порт в графстве Чешир, при этом сотрудникам, желающим продолжить свою работу, обещают помочь с переездом, остальных поддержат в поисках нового места работы. Stellantis готовится к модернизации и расширению новой площадки, на которой будут строить модели Citroen e-Dispatch, Peugeot E-Expert, Fiat Professional E-Scudo, Opel Vivaro Electric и Vauxhall Vivaro Electric.

Руководство заверяет, что новое местоположение повысит эффективность производства, поскольку рядом с заводом располагается недавно построенный распределительный центр запчастей. Сообщается, что корпорация намерена оставаться лидером на рынке электрических легковых автомобилей в Великобритании.

Ранее сообщалось, что глава Volkswagen заявил о неминуемом закрытии заводов в Германии.

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