Stellantis закроет старейший британский завод Vauxhall

Концерн Stellantis закроет 120-летний завод в британском город Лутон для оптимизации производства на фоне кризиса автопрома. Об этом сообщили в пресс-службе Stellantis.

Уточняется, что Завод Vauxhall выпускал автомобили в Лутоне с 1905 года, сейчас руководство планирует перенести производство в Элсмир-Порт в графстве Чешир, при этом сотрудникам, желающим продолжить свою работу, обещают помочь с переездом, остальных поддержат в поисках нового места работы. Stellantis готовится к модернизации и расширению новой площадки, на которой будут строить модели Citroen e-Dispatch, Peugeot E-Expert, Fiat Professional E-Scudo, Opel Vivaro Electric и Vauxhall Vivaro Electric.

Руководство заверяет, что новое местоположение повысит эффективность производства, поскольку рядом с заводом располагается недавно построенный распределительный центр запчастей. Сообщается, что корпорация намерена оставаться лидером на рынке электрических легковых автомобилей в Великобритании.

Ранее сообщалось, что глава Volkswagen заявил о неминуемом закрытии заводов в Германии.