В Новой Москве произошло массовое ДТП с грузовиками, есть пострадавший

В Новой Москве произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

По ее данным, водитель за рулем «КамАЗа» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным MAN и Geely. В результате аварии он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и уточняет информацию о пострадавших.

Накануне около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Свидетельница аварии рассказала «Газете.Ru», что перед возгоранием BMW на проспекте Багратиона слышала хлопок на дороге, а вскоре у загоревшегося автомобиля взорвались шины. Она отметила, что также горело топливо, а в сторону области образовалась пробка из транспортных средств.

Ранее появилось видео с фурой, разбившей Kia о столб в Казани.