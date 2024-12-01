На видео попало, как Subaru разорвало на части в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль Subaru разорвало на части в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Subaru разорвало на части после того, как водитель не справился с управлением и влетел в столб <...> За рулем легковушки был 43-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения», — говорится в публикации.

В результате аварии двое получили серьезные травмы, еще один не выжил.

До этого в Башкирии на трассе Уфа — Янаул столкнулись два легковых автомобиля, девять человек в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы.

Дорожная авария произошла вблизи села Николаевка в Бирском районе, ее участниками стали автомобили Volkswagen Polo и ВАЗ-2110. В первом транспортном средстве находились шесть человек, включая семилетнего ребенка, во втором — три.

Ранее в Турции перевернулся школьный автобус с детьми.