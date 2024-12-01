В аварии с двумя автомобилями в Башкирии пострадали девять человек

В Башкирии на трассе Уфа — Янаул столкнулись два легковых автомобиля, девять человек в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Дорожная авария произошла вблизи села Николаевка в Бирском районе, ее участниками стали автомобили Volkswagen Polo и ВАЗ-2110. В первом транспортном средстве находились шесть человек, включая семилетнего ребенка, во втором — три.

Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали медикам. Причина аварии устанавливается, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Аргаяшском районе Челябинской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять человек, включая двух детей. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, мужчина 1962 года рождения при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Renault Kaptur. На дороге после ДТП было организовано реверсивное движение.

Ранее бензовоз раздавил Nissan на трассе в Свердловской области.