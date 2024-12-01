В Турции перевернулся школьный автобус с детьми

В Турции перевернулся автобус, который перевозил учеников начальной школы. Об этом сообщает Star.

«В районе Памукова в Сакарье перевернулся микроавтобус, перевозивший учеников начальной школы, когда водитель потерял контроль над рулем. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе семеро учеников и двое учителей», — уточняет газета.

На месте работают экстренные службы.

До этого в Башкирии на трассе Уфа — Янаул столкнулись два легковых автомобиля, девять человек в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы.

Дорожная авария произошла вблизи села Николаевка в Бирском районе, ее участниками стали автомобили Volkswagen Polo и ВАЗ-2110. В первом транспортном средстве находились шесть человек, включая семилетнего ребенка, во втором — три.

Ранее погоня семи автомобилей ДПС за грабителями в Новосибирске попала на видео.