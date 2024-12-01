Названа главная «Новинка года» среди машин по мнению россиян

В России состоялся финал пятого сезона автомобильной премии «Новинка года», который провел портал Авто.ру.

В конкурсе участвовали 45 автомобильных новинок. Победителем среди официально поставляемых авто стал Tank 700 — рамный вездеход с пневмоподвеской, клиренсом до 325 мм и полным набором блокировок. В России его можно приобрести за 12 млн рублей.

В группе «Зеленая новинка года» победил гибридный Aito M9. Премия «Семейная новинка года» досталась Geely Atlas второго поколения. «Новинкой года для путешествий» россияне назвали Jetour T2 с запасом хода свыше 600 км. Награду «Внедорожной новинки года» получил рамный Haval H9.

Профессионалы отрасли в номинации «Выбор экспертов» присудили первенство электрическому спорткару Xiaomi SU7.

До этого сообщалось, что в России среди новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания лидерство по продажам в премиум-сегменте принадлежит китайскому бренду Exeed.

«В октябре автомобили Exeed приобрели 3,4 тыс. россиян. Бренд возглавляет пятерку в премиальном сегменте уже второй год подряд со стабильным результатом ежемесячных продаж, превышающим 3 тыс. экземпляров», — отметили в группе компаний «Автодом».

В «Автодоме» считают, что успех бренда на российском рынке связан, в частности, с широким модельным рядом, в котором представлены компактный, среднеразмерный и полноразмерные кроссоверы.

Ранее были названы регионы России с самыми низкими ценами на новые автомобили.