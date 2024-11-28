Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пять наиболее популярных премиальных автобрендов у россиян

«Автодом» назвал пять премиальных автобрендов, которые любят в России

close
Zeekr

В России среди новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания лидерство по продажам в премиум-сегменте принадлежит китайскому бренду Exeed. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодом».

«В октябре автомобили Exeed приобрели 3,4 тыс. россиян. Бренд возглавляет пятерку в премиальном сегменте уже второй год подряд со стабильным результатом ежемесячных продаж, превышающим 3 тыс. экземпляров», — отметили в группе компаний.

В «Автодоме» считают, что успех бренда на российском рынке связан, в частности, с широким модельным рядом, в котором представлены компактный, среднеразмерный и полноразмерные кроссоверы.

В категории гибридных автомобилей наилучшие результаты продаж показывают модели китайского бренда LiXiang. Их оснащают высоковольтными батареями 800V, которые после всего на 12-минутной зарядки могут проехать до 500 км.

Среди электромобилей первенство удерживает также китайский Zeekr. Флагманская модель бренда 001 оснащена двумя электродвигателями, мощность которых составляет 536 л.с. и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

«Среди автомобилей западных брендов наиболее востребованы BMW и Mercedes-Benz. Стабильный уровень продаж автомобилей этих брендов обеспечивает совмещение инноваций и классики, а также высокая репутация среди покупателей», — подытожили в компании.

Ранее были названы 10 самых популярных автомобилей c пробегом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами