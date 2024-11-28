Названы пять наиболее популярных премиальных автобрендов у россиян

В России среди новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания лидерство по продажам в премиум-сегменте принадлежит китайскому бренду Exeed. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодом».

«В октябре автомобили Exeed приобрели 3,4 тыс. россиян. Бренд возглавляет пятерку в премиальном сегменте уже второй год подряд со стабильным результатом ежемесячных продаж, превышающим 3 тыс. экземпляров», — отметили в группе компаний.

В «Автодоме» считают, что успех бренда на российском рынке связан, в частности, с широким модельным рядом, в котором представлены компактный, среднеразмерный и полноразмерные кроссоверы.

В категории гибридных автомобилей наилучшие результаты продаж показывают модели китайского бренда LiXiang. Их оснащают высоковольтными батареями 800V, которые после всего на 12-минутной зарядки могут проехать до 500 км.

Среди электромобилей первенство удерживает также китайский Zeekr. Флагманская модель бренда 001 оснащена двумя электродвигателями, мощность которых составляет 536 л.с. и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

«Среди автомобилей западных брендов наиболее востребованы BMW и Mercedes-Benz. Стабильный уровень продаж автомобилей этих брендов обеспечивает совмещение инноваций и классики, а также высокая репутация среди покупателей», — подытожили в компании.

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