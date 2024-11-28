Названы регионы России с самыми низкими ценами на новые автомобили

Самая низкая стоимость новых автомобилей на российском рынке наблюдается в Поволжье — 2,5 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Второе место занимает Северный Кавказ, где средняя цена нового автомобиля составила около 2,7 млн рублей. Этот федеральный округ лидирует по темпам ее роста (+21% год к году). В топ-3 регионов России с самой низкой стоимостью новых автомобилей вошел Урал — чуть выше 2,7 млн рублей (+14% год к году).

Отмечается, что средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам 10 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 12% и достигла 3 млн рублей.

До этого стало известно, что в России самым продаваемым автомобилем с 4 по 10 ноября стала Lada Granta с показателем в 3,5 тыс. экземпляров.

На второй и третьей строчках рейтинга расположились Lada Vesta (2 тыс. экз.) и Haval Jolion (1,2 тыс. экз.). Следом оказались Lada Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в топ-10 попали Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Их продажи варьируются от 630 до 960 экз. Всего в России за прошедшую неделю купили 27,2 тыс. легковых авто.

Ранее Россию заполонили японские машины перед новым повышением утильсбора.