Путин ввел новое требование для водителей

Президент России Владимир Путин утвердил закон о поправках в ст. 31 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которые определяют прохождение весового и габаритного контроля транспортных средств. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Он обязывает водителей пройти весовой и габаритный контроль автомобиля, если этого потребует должностное лицо, проводящее рейд. Речь идет о проверках, которые ведутся в рамках федерального госконтроля на автомобильном транспорте.

До этого президент Путин подписал закон, предусматривающий возможность расширения действия российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии.

Он вступит в действие с 1 января 2025 года. Полисы, действующие в России и Белоруссии, можно будет оформить и в электронном виде. Тарифы для расширения действия полиса будут определены национальными регуляторами. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет оформляться дополнительным соглашением к договору страхования, в полисах ОСАГО появится соответствующая отметка об этом.

Ранее кабмин призвал переработать проект о скидке при оплате эвакуации авто.