Кабмин призвал переработать проект о скидке при оплате эвакуации авто

Законопроект о скидке в 50% при оплате эвакуации задержанного автомобиля требует переработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв на инициативу.

«Реализация предлагаемого решения приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации … С учетом изложенного, законопроект требует концептуальной переработки», — говорится в отзыве правительства.

С инициативой в июле 2024 года выступила партия «Новые люди», которая напомнила, что уже 10 лет в РФ существует возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%. Однако мера не распространяется на оплату эвакуации машины (за неправильную парковку) и ее нахождение на штрафстоянке.

Сейчас в Москве минимальный тариф составляет 6,5 тысячи рублей. При этом жителям доступна скидка, если они оплачивают эвакуацию перед тем, как забрать машину на стоянке. Но она составляет 25%. Партия уверена, что новая скидка позволит москвичам сэкономить, также это даст им стимул сразу оплачивать все штрафы.

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