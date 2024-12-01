В Саратовской области автомобиль с подростками вылетел в кювет

В Саратовской области автомобиль ВАЗ-21099 с несовершеннолетними опрокинулся в кювет. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 30 ноября в окрестностях села Николаевки Балаковского района. По предварительной информации, за рулем автомобиля сидел 15-летний водитель.

Пострадали шофер и несовершеннолетние пассажиры. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

25 ноября сообщалось, что в Ленинградской области автобус, за рулем которого находился гражданин Узбекистана, влетел в фуру, в результате чего пострадали 11 человек. Telegram-канал «Mash на Мойке» отмечал, что получили травмы пятеро детей и еще шесть взрослых. Авария произошла в Ломоносовском районе. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

Ранее в Подмосковье подросток за рулем иномарки наехал на журналиста.