В Подмосковье подросток за рулем иномарки наехал на журналиста

В подмосковной Истре подросток за рулем автомобиля Mercedes совершил наезд на корреспондента «Известий». Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 июня возле торгового центра, расположенного в деревне Обушково. Там корреспондент МИЦ «Известия» снимал материал по редакционному заданию о нарушениях подростками правил дорожного движения (ПДД). В это время 16-летний подросток на иномарке, которой завладел неправомерно, припарковался на месте для инвалидов. В связи с этим журналист обратился к юноше с вопросом. Однако несовершеннолетний сдал назад, наехал на корреспондента и скрылся с места ДТП.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в неправомерном завладении автомобилем, хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 3 ст. 144 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в ведомстве.

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