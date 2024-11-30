Бензовоз раздавил Nissan на трассе в Свердловской области

В Артинском районе Свердловской области бензовоз Sitrak врезался во встречный Nissan. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло во второй половине дня в субботу на автодороге «Нижние Серги — Михайловск — Арти».

«По предварительным данным, 60-летний водитель бензовоза Sitrak, двигаясь в сторону г. Уфа, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Nissan», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

В результате аварии 54-летний водитель легкового автомобиля Nissan и его 50-летняя жена получили травмы, несовместимые с жизнью. На фото с места происшествия видно, что кузов их автомобиля получил сильные механические повреждения.

Водитель бензовоза, житель Удмуртии со стажем вождения 42 года, в момент аварии ехал в Башкирию после разгрузки в Екатеринбурге. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в Челябинской области BMW вытолкнул Renault на встречную полосу при обгоне, пострадали пять человек.