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Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области пять человек пострадали в массовом ДТП с BMW

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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Челябинской области»

В Аргаяшском районе Челябинской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля BMW, мужчина 1962 года рождения, по предварительным данным, при совершении маневра обгон (обгон разрешён), не справился с управлением, и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Renault Kaptur», — отмечается в сообщении.

От удара Renault Kaptur, которым управляла 39-летняя женщина, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan.

В аварии пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Все они госпитализированы. На дороге после ДТП было организовано реверсивное движение.

До этого в Москве из-за загоревшегося на ходу BMW пришлось перекрыть движение на проспекте Багратиона.

Ранее в ХМАО полицейский угнал машину и набросился с угрозами на коллег, которые его задерживали.

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