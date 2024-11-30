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Загоревшийся автомобиль заблокировал платную трассу в Москве

В Москве из-за вспыхнувшего на ходу BMW закрыто движение на проспекте Багратиона

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Телеграм-канал «Baza»

На проспекте Багратиона (платная трасса на западе Москвы) перекрыто движение в сторону области из-за пожара в автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Пожар произошел в районе дома 8 по улице Ивана Франко.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области перекрыто, выбирайте пути объезда», — отмечается в сообщении Дептранса.

На проспекте Багратиона автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться, уточняет Telegram-канал Baza.

Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя. На опубликованном фото видны языки пламени под днищем, автомобиль окутан плотным облаком дыма. На месте дежурит полиция. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее массовое ДТП привело к образованию 8-километровой пробки на МКАД.

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