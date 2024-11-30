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Появилось видео, как водитель Nissan придавила к стене двух женщин в Воткинске

В Удмуртии женщина на Nissan придавила двух пешеходов к стене и попала на видео

В Воткинске (Удмуртия) 48-летняя женщина за рулем Nissan Juke ускорилась при движении задним ходом и наехала на двух женщин-пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканской ГИБДД.

Одной из пострадавших, 49-летней женщине, выжить не удалось. Другая женщина-пешеход 48 лет госпитализирована с травмами.

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На опубликованном видео видно, что сначала белый Nissan Juke движется медленно, а потом резко ускоряется, сбивает пешеходов и придавливает их к стене здания. Водитель, трогаясь с места, открыла дверь и смотрела назад, по направлению движения машины. Пострадавшие в этот момент стояли спиной к приближающейся машине.

Ранее в Свердловской области бензовоз раздавил Nissan при лобовом ударе.

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