Полицейский из ХМАО накинулся с угрозами на коллег, поймавших его за угон

В Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейский угнал у женщины автомобиль и угрожал коллегам, которые его задерживали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. Припаркованный у магазина автомобиль угнал капитан полиции Александр Васильев из Ханты-Мансийска. В Лангепасе он находился во время своего отпуска. Мужчина не справился с управлением и врезался в сугроб.

«За рулем «ровера» сидел капитан полиции Александр Васильев. Мужчина явно был пьян и очень зол. По версии полицейских, оформлявших протокол на коллегу, Васильев угрожал им и долго не мог успокоиться», — отмечается в публикации.

Свою вину в угоне офицер полиции не признал. Его ожидает служебная проверка, также возможно возбуждения уголовного дела по статье об угоне.

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