Появилось фото новой версии Lada Iskra

В сети появилось фото новой Lada Iskra в кузове универсал без заводского камуфляжа. Снимки автомобиля опубликовал Telegram-канал RCI News.

На фото изображен универсал Iskra в исполнении Cross, стоящий в заводском цеху. Машина в этой версии получила оригинальную решетку радиатора и бамперы, отличающиеся от тех, которые применены на седане. Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» запланировано на весну 2025 года.

Ожидается, что помимо версии Cross, автомобиль выйдет на рынок в кузовах седан и универсал. Lada Iskra была представлена летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Базовая версия седана снабжена мотором 1.6 мощностью 90 л.с., также для нее будет доступен агрегат мощностью 106 л.с.

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