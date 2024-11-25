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Появилось фото новой версии Lada Iskra

RCI News раскрыл фото универсала Lada Iskra

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Телеграм-канал «RCI News»

В сети появилось фото новой Lada Iskra в кузове универсал без заводского камуфляжа. Снимки автомобиля опубликовал Telegram-канал RCI News.

На фото изображен универсал Iskra в исполнении Cross, стоящий в заводском цеху. Машина в этой версии получила оригинальную решетку радиатора и бамперы, отличающиеся от тех, которые применены на седане. Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» запланировано на весну 2025 года.

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Телеграм-канал «RCI News»

Ожидается, что помимо версии Cross, автомобиль выйдет на рынок в кузовах седан и универсал. Lada Iskra была представлена летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Базовая версия седана снабжена мотором 1.6 мощностью 90 л.с., также для нее будет доступен агрегат мощностью 106 л.с.

Ранее стало известно, что в 2025 году «Белджи» начнет выпуск метановых автомобилей.

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