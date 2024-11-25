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Lada Aura с кожаным салоном начали отгружать клиентам

«АвтоВАЗ» начал отгружать Lada Aura клиентам

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Lada

«АвтоВАЗ» начал отгрузки Lada Aura заказчикам и в автосалоны. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление автопроизводителя.

«АвтоВАЗ начал отгрузки бизнес-седанов Lada Aura. Автомобили отправятся государственным и корпоративным заказчикам, а также в дилерские центры», — приводит агентство сообщение компании.

На «АвтоВАЗе» сообщили, что в первые поставки вошли автомобили в максимальной комплектации Status. Такие Lada Aura оснащены салоном с обивкой из натуральной кожи, а лакокрасочное покрытие кузова покрывается защитной пленкой.

Серийную версию удлиненного седана Lada Aura, созданного на основе Lada Vesta, «АвтоВАЗ» показал в середине октября. Об автомобиле подробно писала «Газета.Ru».

Ранее на фото попала Lada Iskra с кузовом универсал.

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