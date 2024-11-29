Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выйдет Volkswagen Golf девятого поколения

Хетчбэк Volkswagen Golf девятого поколения появится в 2029 году

close
Volkswagen Rivian

В 2029 году выйдет Volkswagen Golf девятого поколения, который станет электрокаром. Об этом сообщает motor1.com.

Сообщается, что новый Golf будет основан на программно-определяемой платформе с обозначением SSP (Scalable Systems Platform). Выход электрокара будет означать отказ Volkswagen от похожего по габаритам ID.3, но до этого момента планируется выпустить еще одно обновление, которое намечено на 2026 год.

Уточняется, что разработчики новой модели не планируют отказываться от двигателя внутреннего сгорания, предварительно, Volkswagen предусматривает производство нынешнего автомобиля восьмого поколения параллельно с будущим электромобилем до тех пор, пока будут позволять европейские экостандарты.

До этого сообщалось, что Volkswagen продаст госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая. Сумма сделки не разглашается. Ранее на этом заводе собирали автомобили Volkswagen Santana.

Ранее в России стартовали продажи самой дорогой модели «АвтоВАЗа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами