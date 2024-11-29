Стало известно, когда выйдет Volkswagen Golf девятого поколения

В 2029 году выйдет Volkswagen Golf девятого поколения, который станет электрокаром. Об этом сообщает motor1.com.

Сообщается, что новый Golf будет основан на программно-определяемой платформе с обозначением SSP (Scalable Systems Platform). Выход электрокара будет означать отказ Volkswagen от похожего по габаритам ID.3, но до этого момента планируется выпустить еще одно обновление, которое намечено на 2026 год.

Уточняется, что разработчики новой модели не планируют отказываться от двигателя внутреннего сгорания, предварительно, Volkswagen предусматривает производство нынешнего автомобиля восьмого поколения параллельно с будущим электромобилем до тех пор, пока будут позволять европейские экостандарты.

До этого сообщалось, что Volkswagen продаст госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая. Сумма сделки не разглашается. Ранее на этом заводе собирали автомобили Volkswagen Santana.

Ранее в России стартовали продажи самой дорогой модели «АвтоВАЗа».