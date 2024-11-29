В России стартовали продажи самой дорогой модели «АвтоВАЗа»

В России начались продажи удлиненного седана Lada Aura. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Это самая дорогая на сегодняшний день модель из линейки бренда.

«Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять – в Санкт-Петербурге. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) Lada Aura – от 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Длина седана Aura составляет 4661 мм, ширина – 1764 мм, высота – 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 секунды.

Всего для Aura полагается три фирменных вазовских окраса кузова: черный «Пантера», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр».

В базовом оснащении Premier есть светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости и круиз-контроль, мультимедиа Lada Enjoy с 7-дюймовым экраном.

В версии Status салон отделан натуральной кожей, есть подогрев заднего сиденья. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, 8 динамиками и сервисами Яндекс Авто. Такой автомобиль стоит уже 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось,что у российских дилеров появились обновленные кроссоверы Omoda C5 за 2,5 миллиона рублей.