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Volkswagen избавится от одного из заводов в Китае

Volkswagen продаст свой завод в Китае

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Fabian Bimmer/Reuters

Volkswagen продаст госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая. Об этом сообщает Reuters.

«Этот шаг положит конец многолетнему нарастающему давлению инвесторов, требующих от VW отказаться от присутствия в регионе, где правозащитные группы задокументировали нарушения, включая массовый принудительный труд в лагерях. Пекин отрицает любые подобные нарушения», — отмечается в публикации.

Сумма сделки не разглашается. Ранее на заводе собирали автомобили Volkswagen Santana. В рамках сделки под контроль покупателя, SMVIC, перейдут испытательные полигоны в Турфане (Синьцзян) и Шанхае. После этого Volkswagen прекратит свое присутствие в Синьцзяне.

Ранее стало известно, что в Сибири планируется построить новый завод для производства китайских машин.

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