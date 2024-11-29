Россиянам рассказали, в каком месяце резко подорожают автомобили

Повышение цен на новые китайские автомобили в России произойдет в первые месяцы 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Цены на новые автомобили начали расти в октябре. Рост плавный – в октябре он был на уровне от 3 до 5%, такой же рост продолжится в ноябре. В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — сказал Тюктеев.

Помимо валютного курса, цены растут из-за высокой ключевой ставки Центробанка, делающей кредиты дорогими, а также выросшего утилизационного сбора, который вновь повысят в 2025 году. Аргумент против дальнейшего увеличения цен — снижение спроса на автомобили в ноябре из-за их общего подорожания и высоких кредитных ставок. Между тем, у автодилеров не остается возможностей для предоставления скидок потенциальным покупателям, пояснил эксперт.

О том, на сколько в России могут подорожать автомобили в ближайшие месяцы и сколько времени осталось до повышения цен, — читайте в материале «Газеты.Ru».

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